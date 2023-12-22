Суд оставил Коломойского под стражей и уменьшил ему залог

Киевский апелляционный суд оставил бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) под стражей, однако сократил ему сумму залога. Об этом 21 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, в ходе заседания Коломойский заявил, что не внес бы деньги на залог, даже если бы они у него были. Также он пожаловался, что следователи проводят по два допроса свидетелей в неделю.

«Мои защитники заявили 50 свидетелей, которых нужно допросить. Такими темпами их допросы будут длиться около 6 месяцев, а мне нужно будет все это время сидеть в СИЗО», — сказал он.

Бизнесмен добавил, что очень заинтересован в скорейшем решении вопроса.

Ранее, 15 ноября, депутаты парламента Крыма согласовали продажу на аукционе центра отдыха «Европа» в Партените, который ранее принадлежал Коломойскому. Ожидается, что продажа принесет в бюджет республики 397,7 млн рублей.

2 октября Коломойский был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

На Украине Коломойского подозревают в завладении средствами кредитной организации на сумму более 9,2 млн гривен ($247 тыс.). Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что в январе–марте 2015 года Коломойский разработал план завладения средствами Приватбанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании. Также он планировал увеличение своей доли в уставном капитале кредитной организации.

2 сентября Шевченковский районный суд Киева отправил бизнесмена под стражу на два месяца с возможностью внесения залога. До этого Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Адвокат олигарха Александр Лысак заявил, что его подзащитный не будет вносить залог, а вместо этого подаст апелляцию на решение об аресте.