Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
Мир
В Израиле заявили о готовности к длительному перемирию с ХАМАС
Мир
Украинские СМИ сообщили в взрывах в Одессе
Мир
На Украине демонтировали советскую символику с братских могил
Мир
В Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Хмельницкой области
Общество
Синоптики пообещали москвичам снегопад в Новый год
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели ребенка и двух взрослых после удара ЦАХАЛ по Газе
Мир
Суд оставил Коломойского под стражей и уменьшил ему залог
Мир
Бывший адвокат Трампа заявил о банкротстве ввиду многомиллионных долгов
Наука и техника
Корабль Cargo Dragon с образцами научных исследований отстыковался от МКС
Мир
Посол России в Казахстане заявил о росте товарооборота двух стран
Мир
В Италии экоактивисты сорвали концерт в столичной консерватории
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в жилом доме в Смоленской области
Общество
Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве в субботу

Суд оставил Коломойского под стражей и уменьшил ему залог

0
Фото: TASS/STR
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевский апелляционный суд оставил бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) под стражей, однако сократил ему сумму залога. Об этом 21 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, в ходе заседания Коломойский заявил, что не внес бы деньги на залог, даже если бы они у него были. Также он пожаловался, что следователи проводят по два допроса свидетелей в неделю.

«Мои защитники заявили 50 свидетелей, которых нужно допросить. Такими темпами их допросы будут длиться около 6 месяцев, а мне нужно будет все это время сидеть в СИЗО», — сказал он.

Бизнесмен добавил, что очень заинтересован в скорейшем решении вопроса.

Чужой против хищников: как США борются против украинских олигархов
Почему Зеленский задумался о выдаче Коломойского Вашингтону

Ранее, 15 ноября, депутаты парламента Крыма согласовали продажу на аукционе центра отдыха «Европа» в Партените, который ранее принадлежал Коломойскому. Ожидается, что продажа принесет в бюджет республики 397,7 млн рублей.

2 октября Коломойский был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

На Украине Коломойского подозревают в завладении средствами кредитной организации на сумму более 9,2 млн гривен ($247 тыс.). Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что в январе–марте 2015 года Коломойский разработал план завладения средствами Приватбанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании. Также он планировал увеличение своей доли в уставном капитале кредитной организации.

2 сентября Шевченковский районный суд Киева отправил бизнесмена под стражу на два месяца с возможностью внесения залога. До этого Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Адвокат олигарха Александр Лысак заявил, что его подзащитный не будет вносить залог, а вместо этого подаст апелляцию на решение об аресте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023