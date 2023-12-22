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Посол Палестины предрек географическое разрастание конфликта

Посол Палестины в Вене: конфликт может охватить другие ближневосточные страны
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Фото: REUTERS/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Риск расширения палестино-израильского конфликта на другие страны Ближнего Востока крайне велик. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

«У этого [палестино-израильского] конфликта есть потенциал стать причиной разжигания огня в [ближневосточном] регионе <...> Этого нельзя исключать, если прекращение огня в Газе не будет достигнуто как можно скорее», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Как отметил посол, наблюдаемая напряженная обстановка между Израилем и Ливаном, учащенные нападения йеменских мятежников-хуситов на следующие в израильские порты суда в Красном море могут являться этому подтверждением.

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Ранее, 4 декабря, официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

3 декабря ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Как заявил начальник Генерального штаба Герци Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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