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В Пентагоне раскрыли выгоду США от помощи Украине

Пентагон считает, что выделение средств Украине поможет США пополнить запасы вооружений
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 21 декабря сообщил, что выделение дополнительных средств на Украину может помочь США пополнить собственные запасы оружия.

По его словам, Вашингтон намерен продолжать поиски лазеек для пополнения запасов вооружения страны.

«Дополнительное финансирование на поддержку Украины, разумеется, помогло бы нам пополнить эти запасы, но мы продолжим делать всё необходимое, чтобы наша готовность оставалась на должном уровне», — сказал он в ходе брифинга.

Как указал Райдер, у США осталось около $1 млрд на помощь Украине. Вашингтон планирует выделить их до конца года. После этого у США закончится доступное финансирование для оказания военной помощи Киеву. Райдер подчеркнул, что в связи с этим необходима поддержка в американском конгрессе.

Он также добавил, что речь идет о «сложном и очень напряженном» конфликте.

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Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. Также он сказал, что у США есть четкий план развития Украины без той финансовой поддержки, которую приходится оказывать стране сейчас.

В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби выразил надежду, что конгресс одобрит выделение дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине как можно скорее, так как время не на стороне Вашингтона. По его словам, дальнейшее финансирование Киева может быть согласовано уже в январе.

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

Кирби 14 декабря упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военной помощи.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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