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Бывший адвокат Трампа заявил о банкротстве ввиду многомиллионных долгов

Экс-адвокат Трампа Руди Джулиани подал заявление о банкротстве
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Фото: REUTERS/Bonnie Cash
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Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани подал заявление о своем банкротстве в суд Южного округа штата Нью-Йорка. Об этом 21 декабря, говорится в соответствующем опубликованном документе.

Как указывается в материале, долги Джулиани достигают суммы в размере $500 млн.

Среди своих задолженностей экс-адвокат Трампа упоминает около $1 млн неуплаченных налогов, а также сотни тысяч долларов, которые он должен другим адвокатам и бухгалтерам.

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16 декабря стало известно, что суд в Вашингтоне обязал Джулиани выплатить более $148 млн компенсации двум сотрудникам избирательной комиссии в штате Джорджия за вмешательство в выборы. Суд постановил, что Джулиани должен выплатить сотруднице избиркома и ее дочери, которых он обвинял в манипуляциях с бюллетенями, по $16 млн за клевету и по $20 млн за эмоциональный ущерб. Также Джулиани присяжными был назначен штраф в размере $75 млн. По их мнению, он должен будет удержать самого экс-адвоката и других соратников Трампа от повторения «подобных клеветнических нападок в будущем.

До этого, 11 декабря, Трамп отказался давать показания в нью-йоркском суде по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Свое уголовное преследование он назвал вмешательством в грядущие выборы и охотой на ведьм.

Ранее, 6 ноября, команда Трампа отметила, что она довольна тем, как бизнесмен дает показания в ходе судебного заседания по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. На телеканале CNN добавили, что бизнесмен превращает заседание в шоу.

По мнению бывшего американского лидера, весь судебный процесс является попыткой администрации президента США Джо Байдена вмешаться в грядущие президентские выборы.

Слушание по делу о мошенничестве в отношении Трампа и его компании началось 2 октября. Перед началом судебного процесса в суде Манхэттена в Нью-Йорке бывший американский лидер назвал его обманом и постановкой. Он также отметил коррумпированность генерального и окружного прокуроров.

В конце сентября этого года агентство Reuters сообщало, что суд в США признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Судья отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.

Несмотря на суды и уголовные дела, Трамп обошел действующего главу Белого дома Байдена в предвыборных рейтингах. Так, за него бы отдали голос 47% граждан, тогда как за его главного оппонента только 43%.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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