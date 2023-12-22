Расчеты гаубиц «Мста-Б» и штурмовые группы ВДВ уничтожили до взвода пехоты ВСУ

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» Костромских артиллеристов-десантников поддержали огнем штурмовые группы Воздушно-десантных войск (ВДВ) и уничтожили до взвода пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом 22 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения ВДВ из состава Южной группировки войск штурмом овладели очередным опорным пунктом противника к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

В связи с туманом и изморозью вести воздушную разведку было невозможно, поэтому десантники вскрыли основные огневые средства, пункты управления противника и корректировали огонь артиллерии путем передачи целеуказаний с наблюдательных пунктов непосредственно на линии боевого соприкосновения.

«Работаем от команд наблюдательных пунктов, которые находятся непосредственно на передовой позиции и непосредственно наблюдают противника. Крайнее наступление, которое было у нас, соответственно, было успешное, но и работы было очень много. Работали двое суток практически. Минута-две перерыв, цель, минута-две-три, цель. Работали хорошо, хвалили, много очень поразили живой силы противника», — рассказал начальник штаба гаубичного артиллерийского дивизиона с позывным Гефест.

Костромские артиллеристы-десантники точным огнем из 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» нанесли огневое поражение, подавив основные огневые средства ВСУ и нарушив их систему управления. Проявляя мужество и отвагу, расчеты гаубиц непрерывно вели огонь по вражеской пехоте, уничтожая их как на открытой местности, так и в укрытиях, тем самым создавая благоприятные условия штурмовым группам ВДВ для занятия оборонительных позиций ВСУ, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Ранее, 20 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил, что ВСУ предпринимают попытки прорыва на артемовском направлении, добавив, что там идут активные бои. По его словам, погодные условия сильно усложняют ведение боевых действий. Сильный гололед на открытой местности мешает быстрому передвижению. При этом в окопах, наоборот, всё тает, превращаясь в месиво. Однако снайперская пара Северного флота даже при таких условиях старается не терять мобильность.

Снайперам помогают наблюдатели, которые круглосуточно дежурят на позициях. После того как найдена цель, стрелок ищет удобный сектор стрельбы и приступает к работе. Смена позиции происходит лишь тогда, когда снайпер убедится в ликвидации противника через прицел.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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