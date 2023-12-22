Артиллеристы ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ под Новомихайловкой
Российские артиллеристы наносят удары из 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Новомихайловкой. Об этом 22 декабря сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
Как отметил корреспондент, добраться до позиций российской артиллерии можно только пешком.
«Работаем по артиллерии противника, поддерживаем пехоту огнем. Главное — скорость. Быстро отстрелять, отработать по цели и уйти в укрытие. Иначе может прилететь ответка», — рассказал старший наводчик с позывным Карат.
По словам военнослужащих, снаряды «Гиацинта» в 2023 году получили улучшенную модификацию.
«По своим тактико-техническим характеристикам превосходят предшественников тем, что осколочное поражение больше и дальность стрельбы увеличена на несколько километров», — указал командир орудия с позывным Мамура.
Благодаря этому российские военные могут вести огонь по тыловым районам украинских боевиков.
Ранее, 8 декабря, Минобороны РФ сообщило, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» успешно уничтожили бронетехнику, укрепленные позиции, лодки ВСУ на херсонском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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