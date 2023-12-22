Российские бойцы бригады «Волки» нанесли огневое поражение по позициям ВСУ

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал обстановку на позициях Первой ДРШБр «Волки» в зоне специальной военной операции (СВО).

Как рассказал командир роты огневой поддержки Вооруженных сил (ВС) РФ, работа по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществляется непрерывно.

«Мы знаем, где находится противник, не даем им [боевикам ВСУ] спать, отдыхать. На протяжении всего дня по противнику наносится огневое поражение», — указал он.

Командир роты также подчеркнул, что российские орудия направлены на особо опасные позиции противника, что не позволяет им достигнуть бойцов ВС России.

Помимо этого, как сообщил оператор противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) с позывным Копченый, оружие помогает полностью уничтожить позиции противника.

21 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска расширяют зоны контроля на всех направлениях в ходе проведения СВО. По его словам, российские военнослужащие решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют задачи. Герасимов отметил, что в этом году основной задачей ВС России было отражение контрнаступления ударной группировки украинской армии, основу которой составляли бригады, подготовленные западными странами.

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты», и указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

18 декабря корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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