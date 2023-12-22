Украинские СМИ сообщили в взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины. Об этом 22 декабря сообщило украинское агентство ТСН.
Отмечается, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Николаевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях.
Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.
Накануне стало известно о взрывах в Херсоне и Хмельницкой области. Также в Киеве прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.