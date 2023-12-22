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Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве в субботу
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Синоптики предупредили о гололедице в Москве 22 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Облачно, небольшие осадки и гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 22 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне 0…+2 градуса. Ночью ожидается –1…+1.

В Московской области прогнозируют –2…+3 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –3…+2.

Ожидается южный, юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c, местами порывы могут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление составит 726–729 мм ртутного столба.

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21 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 7–8 мм осадков, или 15% от месячной нормы.

Тогда же в пресс-службе «Яндекс Погоды» сообщили «Известиям», что в выходные жителей Москвы ожидает снегопад, однако температура воздуха поднимется до +1 градуса.

20 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что оттепель в Москве и Санкт-Петербурге закончится к ближайшим выходным. В столицу, по его словам, зимняя погода вернется в воскресенье, 24 декабря. А вот в Санкт-Петербург она придет уже в субботу.

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