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Корабль Cargo Dragon с образцами научных исследований отстыковался от МКС
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Корабль Cargo Dragon с образцами научных исследований отстыковался от МКС

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Фото: Global Look Press/NASA
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Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в четверг, 21 декабря, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка произошла в 17:05 по времени американского Восточного побережья (22 декабря в 01:05 мск). Приземление аппарата планируется у побережья Флориды примерно через 19,5 часа. Грузовой корабль доставит на Землю образцы научных исследований, которые были проведены на космической станции.

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Накануне, 20 декабря, NASA сообщило о седьмом переносе отстыковки грузового космического корабля Cargo Dragon от МКС из-за неблагоприятных погодных условий в районе его приводнения в Атлантике. Изначально отстыковка этого грузового корабля от МКС планировалась неделю назад.

14 марта корабль Cargo Dragon компании SpaceX совершил очередной грузовой рейс к МКС. Он доставил 3 т продовольствия, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов экипажем станции. На МКС привезли в том числе военные разработки, одна из которых — демонстрационная лазерная установка.

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