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Эксперты дали советы по улучшению качества сна

Эксперты: для здорового сна стоит ложиться спать не позже 23:00
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Фото: Global Look Press/Sabrina Vani
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Продуктивность напрямую зависит от качественного ночного сна, поэтому очень важно спать достаточное количество часов.

Эксперты журнала «Клео.ру» рассказали о правилах, которые стоит соблюдать для здорового и крепкого восстановительного сна. Прежде всего, по словам специалистов, стоит ложиться спать в одно и то же время, желательно между 21:00 и 23:00. Если отход ко сну происходит позже, то это может снизить качество сна. Длительность сна не должна быть менее семи-восьми часов, а в дни тяжелых физических нагрузок — не менее девяти часов.

За час до сна эксперты советуют отложить гаджеты, перед сном употреблять только легкую пищу, которая не провоцирует проблем с пищеварением: рыба с гарниром из запеченных овощей, кефир, салат.

Также эксперты советуют спать в полной темноте, так организм сможет лучше вырабатывать мелатонин, необходимый для качественного продолжительного сна, без пробуждений посреди ночи, сообщает «Ридус».

Помимо этого, рекомендуется использовать постельное белье и одежду для сна из комфортных натуральных тканей. Перед сном можно принять горячую ванную, выпить травяной чай или пройти массаж. Это поможет, если есть трудности с засыпанием. Помимо прочего, важно учитывать и собственные циркадные ритмы.

Положительно влияют на качество сна и прогулки на свежем воздухе. Также специалисты призвали не пить кофе и другие кодеиносодержащие напитки во второй половине дня.

Также для нервной системы будет лучше, если не пытаться доделать сложные дела вечером, лучше отложить их на следующий день.

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19 декабря врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал о пользе клиновидной подушки для сна. По его словам, приподнятое положение головы во время сна полезно людям с сердечной недостаточностью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), а также при ночном апноэ, пишет RT. Что касается угла подъема подушки, то он должен зависеть от заболевания, обратил внимание Водовозов.

7 декабря врач-кардиолог Анастасия Фомичева предупредила, что риски развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастают на 25%, если человек спит менее шести часов в сутки. По ее словам, качественный ночной отдых, сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки станут лучшей профилактикой болезней сердца, сообщает телеканал «360».

В октябре врач-травматолог, ортопед Дарья Черемисова рассказала, что для здорового сна являются помехой гаджеты и вечерний спорт. По ее словам, телефон и телевизор перед сном — это вредные привычки, так как синее свечение экрана мешает комфортному сну. Она призвала также не заниматься физическими нагрузками, потому что адреналин в крови не позволит организму расслабиться в необходимой для сна мере, пишет НСН.

Ранее врач-диетолог Ирина Рыль посоветовала пить настой из иван-чая перед сном. По ее словам, такой напиток обладает седативным эффектом, в нем содержатся витамины группы В, также он богат железом, калием, кальцием, медью и фосфором. При этом он абсолютно безвреден для организма: употреблять его можно в любых количествах, сообщает телеканал «Звезда».

Летом прошлого года заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов развеял миф о том, что можно выспаться «на неделю вперед». Он подчеркнул, что «сон не копится, как деньги».

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на нейрофизиолога, невролога Рината Гимранова писал, что не стоит заниматься умственной деятельностью перед сном. Она может стимулировать мозг и не давать ему переключиться в режим сна. Лучше почитать что-то легкое и приятное или послушать спокойную музыку.

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