Билеты на концерты звезд 31 декабря в Москве стоят до 350 тыс. рублей

«Известия» выяснили стоимость билетов на новогодние выступления российских артистов в Москве. Так, Владимир Пресняков и Анна Asti выступят 31 декабря в концертном зале «Барвиха Luxury Village». В программе: Дед Мороз, конкурсы, диджей и ужин от итальянского шеф-повара Массимо Паренте. Стоит удовольствие от 50 до 200 тыс. рублей. Выступление Анны Asti в новогоднюю ночь заявлено еще и на площадке VK Gipsy. Минимальная стоимость билета — 7900, максимальная — 550 тыс. рублей за стол на 10 персон. Дороже в отеле The Carlton, Moscow. Там ценник за билет на человека достигает 350 тыс. рублей. Для гостей выступят Ольга Серябкина, Seville (Artik & Asti), иллюзионист Сергей Сафронов, рэпер Мот. Последний в праздничную ночь заявлен также столичном Soho Rooms. Там вход от 12 до 25 тыс. рублей.

Чтобы увидеть Валерию на новогоднем гала-ужине в Hyatt Regency Moscow, придется заплатить 55–85 тыс. рублей. А в ресторане «Турандот» компанию на сцене ей составит Сергей Лазарев. Кроме того, там покажут «Щелкунчика». Билеты на это шоу доходят до 199 тыс. рублей за VIP, хотя эта категория уже распродана.

«В этот Новый год у нас будет четыре корпоративных мероприятия. Так и живем. Пытаемся успевать. Отдыхать мы будем где-то после 7 января», — сказал Иосиф Пригожин «Известиям».

Самый бюджетный вариант — Новый год в гастромаркете «Вокруг света», куда билет стоит 5 тыс. рублей. Там провожать год будет группа «Винтаж», а праздновать наступление нового Катя Лель.

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