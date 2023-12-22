Реклама
Прямой эфир
Общество
Более 7 тыс. «новых» граждан России не встали на воинский учет в Красноярском крае
Мир
Посол РФ указал на стремление Москвы считать Армению союзником
Армия
Российские военные уничтожили две бронемашины с командным составом ВСУ
Общество
Министр транспорта РФ заявил о суммарной мощности ледокольного флота в 700 МВт
Экономика
Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» в управление Росимущества
Мир
В Киеве обвинили Москву в срыве сделки по поставкам истребителей ВСУ
Мир
МЧС России доставит еще 20 т гумпомощи для населения сектора Газа
Армия
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении
Мир
Экс-депутат ЕП назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала ЕС
Общество
Балицкий назвал угрозы в свой адрес издержками производства
Мир
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Армия
Су-34 ВКС РФ нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ
Мир
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
Армия
ВС РФ поразили две бригады ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки
Мир
В Германии отметили нежелание ЕС отказываться от стальной продукции РФ

Билеты на концерты звезд 31 декабря в Москве стоят до 350 тыс. рублей

0
Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Известия» выяснили стоимость билетов на новогодние выступления российских артистов в Москве. Так, Владимир Пресняков и Анна Asti выступят 31 декабря в концертном зале «Барвиха Luxury Village». В программе: Дед Мороз, конкурсы, диджей и ужин от итальянского шеф-повара Массимо Паренте. Стоит удовольствие от 50 до 200 тыс. рублей. Выступление Анны Asti в новогоднюю ночь заявлено еще и на площадке VK Gipsy. Минимальная стоимость билета — 7900, максимальная — 550 тыс. рублей за стол на 10 персон. Дороже в отеле The Carlton, Moscow. Там ценник за билет на человека достигает 350 тыс. рублей. Для гостей выступят Ольга Серябкина, Seville (Artik & Asti), иллюзионист Сергей Сафронов, рэпер Мот. Последний в праздничную ночь заявлен также столичном Soho Rooms. Там вход от 12 до 25 тыс. рублей.

Вокалы и данные: гонорары артистов за корпоративы выросли на треть
В графике выступления в России, Турции и ОАЭ

Чтобы увидеть Валерию на новогоднем гала-ужине в Hyatt Regency Moscow, придется заплатить 55–85 тыс. рублей. А в ресторане «Турандот» компанию на сцене ей составит Сергей Лазарев. Кроме того, там покажут «Щелкунчика». Билеты на это шоу доходят до 199 тыс. рублей за VIP, хотя эта категория уже распродана.

«В этот Новый год у нас будет четыре корпоративных мероприятия. Так и живем. Пытаемся успевать. Отдыхать мы будем где-то после 7 января», — сказал Иосиф Пригожин «Известиям».

Самый бюджетный вариант — Новый год в гастромаркете «Вокруг света», куда билет стоит 5 тыс. рублей. Там провожать год будет группа «Винтаж», а праздновать наступление нового Катя Лель.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Топ и музыку заказывает: какие артисты подняли ценник под Новый год

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023