Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мир
В Чехии 23 декабря объявлен траур в память о жертвах стрельбы в Праге
Экономика
Россияне стали больше смотреть развлекательного контента на ТВ в 2023 году
Экономика
Процентные ставки по вкладам превысили 17%
Мир
СМИ назвали ошибкой возможную отправку британских кораблей в Черное море
Экономика
Россия покинула топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом
Происшествия
Средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ над территорией Курской области
Мир
NBC указал на ошибку Зеленского при общении с западными партнерами
Экономика
РФ вдвое сократила долю «токсичных» валют в расчетах за экспорт
Мир
США сочли преждевременными разговоры об использовании активов РФ для Украины
Общество
Матвиенко пообещала исполнить две детские мечты в рамках «Елки желаний»
Происшествия
Макеевка и Ясиноватая в ДНР остались без газа из-за обстрела ВСУ
Происшествия
В Удмуртии поезд насмерть сбил находящегося на путях мальчика
Общество
Москвичам пообещали легкий снег в новогоднюю ночь
Спорт
Петербургский СКА обыграл ЦСКА со счетом 6:2 в матче КХЛ

Кадры очереди на вечеринку в Mutabor

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023