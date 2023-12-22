Доля взаиморасчетов в нацвалютах с Казахстаном достигла 75%
Доля применения национальных валют — рубля и тенге — во взаимной торговле между Россией и Казахстаном достигла 75%, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Астане Алексей Бородавкин.
«Несмотря на беспрецедентные антироссийские санкции в банковско-финансовом секторе, казахстанская «дочка» ВТБ удерживает прочные позиции на местном рынке. Совершенствуется система проведения платежей между российскими и казахстанскими контрагентами. При этом упор делается на обеспечение взаиморасчетов в нацвалютах, доля которых уже достигла 75%», — сказал руководитель российской дипмиссии.
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