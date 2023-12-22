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Посол России рассказал об объемах инвестиций в Казахстан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российский бизнес проявляет повышенный интерес к реализации проектов на территории Казахстана, а общий объем инвестиций РФ в хозяйственный комплекс центрально-азиатской страны превысил $50 млрд, заявил в интервью «Известиям» посол России в Астане Алексей Бородавкин.

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«В отличие от западных инвесторов, которые в основном вкладываются в местный топливно-энергетический комплекс, отечественные предприниматели присутствуют во всех без исключения секторах казахстанского хозяйственного комплекса. Если считать не по юрисдикциям, а по стране первоначального происхождения капитала, то инвестиции российских компаний в казахстанский хозяйственный комплекс превышают $50 млрд. В этом году вложения России в экономику Казахстана продолжают расти: за шесть месяцев они прибавили еще почти 20%, то есть $1,1 млрд», — сказал посол России.

Он подчеркнул, что в Казахстане на сегодня функционирует более 18 тыс. предприятий с российским капиталом, а всего же в российско-казахстанском инвестиционном «портфеле» значится 143 проекта на общую сумму $33,5 млрд.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Инвестиции из России в Казахстан превышают $50 млрд»

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