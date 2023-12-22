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В Удмуртии поезд насмерть сбил находящегося на путях мальчика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Республике Удмуртия на станции Яр погиб попавший под поезд 15-летний мальчик. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил источник «Известий».

Как уточняется, мальчика, переходившего железнодорожные пути в направлении школы, сбил пассажирский поезд Москва – Северобайкальск.

Машинист отметил, что, увидев подростка, он несколько раз подал звуковые сигналы, а также применил экстренное торможение.

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Накануне, 20 декабря, сообщалось, что в Московской области мальчик получил смертельные травмы в результате наезда поезда на станции с Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Восточный следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

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