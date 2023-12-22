Посол России в Казахстане заявил о росте товарооборота двух стран
Введенные коллективным Западом антироссийские санкции не смогли остановить развитие интеграционных связей РФ и Казахстана в торгово-экономической сфере, показатели в этом направлении в 2023 году продолжили расти, заявил в интервью «Известиям» посол России в центральноазиатской стране Алексей Бородавкин.
«В прошлом году российско-казахстанский товарооборот достиг рекордной отметки в 1,8 трлн рублей. В январе–сентябре 2023 года объемы взаимной торговли к аналогичному периоду прошлого года выросли на 17%, до 1,5 трлн рублей», — сказал дипломат.
По его словам, вложения Москвы в экономику центральноазиатской страны растут на 20%, составив $1,1 млрд за первую половину года. Кроме того, растет и доля взаиморасчетов в национальных валютах, она уже достигла 75%.
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«Инвестиции из России в Казахстан превышают $50 млрд»