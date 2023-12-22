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NBC указал на ошибку Зеленского при общении с западными партнерами

NBC: тактика шантажа Зеленского в США сыграла против него же
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
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Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, решив использовать тактику шантажа во время своего декабрьского визита в США. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил телеканал NBC.

«В первые недели [украинского] конфликта Зеленского прославили его упорные усилия по переманиванию всего мира на сторону своей страны. Но, похоже, его популярность угасает, так как [у стран Запада] наступает усталость от конфликта», — указывается в материале.

Кроме того, отмечается, что Зеленский сам виноват в потере интереса Вашингтона к Киеву, «прибегнув к проверенной тактике ссылаться на моральное обязательство союзников помочь Украине».

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11 декабря украинский лидер приехал с визитом на несколько дней в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хотел доказать, что сделал всё возможное для обеспечения военной помощи. До этого президент Украины в Вашингтоне встретился с представителями местных оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

Во время встречи с Зеленским 12 декабря Байден объявил, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн для Украины, однако заявил о приближении Вашингтона к потере возможности помогать Украине.

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал данный визит Зеленского пустым и нерезультативным для Киева. По мнению посла, ни новые антироссийские санкции, ни очередной пакет помощи Украине не смогут существенно изменить положение дел.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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