Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
ЦАХАЛ заявила об уничтожении свыше 2 тыс. военных ХАМАС после 1 декабря
Мир
США могут представить РФ новое предложение по обмену заключенными
Общество
Матвиенко пообещала исполнить две детские мечты в рамках «Елки желаний»
Мир
NYT сообщила о переговорах США об использовании активов РФ для Украины
Происшествия
Макеевка и Ясиноватая в ДНР остались без газа из-за обстрела ВСУ
Мир
В США предрекли противостояние России и НАТО после поражения Украины
Мир
Инженеры Армии Израиля уничтожили сеть подземных туннелей ХАМАС
Мир
Спикер палаты призвал Байдена вмешаться в решение кризиса на южной границе
Политика
МИД назвал высказывания Прилепина об Узбекистане не отражающими позицию РФ
Мир
Орбан заявил о нежелании Венгрии иметь общую границу с Россией
Мир
Премьер Чехии не увидел связи с терроризмом в стрельбе в Праге
Мир
Белый дом не пояснил возможность отправки вооружений Киеву из своих запасов
Экономика
По Севморпути перевезли рекордные 35 млн т грузов за год
Общество
Москвичам пообещали легкий снег в новогоднюю ночь

Ящики «Почта Деда Мороза» установили в метро Москвы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московском метрополитене установили тематические ящики «Почта Деда Мороза». Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, такие ящики появились на 10 станциях столичной подземки. На стойках «Живое общение». Таким образом горожан пригласили поучаствовать в новогодней акции и отправить письмо Деду Морозу через специальные новогодние почтовые ящики.

Волшебник не оставит без внимания ни одно послание, главное — указать полный обратный почтовый адрес с индексом, отмечает телеканал «360».

Так, «Почту Деда Мороза» можно найти у стоек «Живое общение» на станциях «Пушкинская», «Кузнецкий мост», «Китай-город», «Тургеневская», «Курская», «Киевская», «Белорусская», «Площадь Революции», «Арбатская», «Комсомольская», пишет RT.

Кроме того, пожелания можно направить и в цифровом виде, просто отсканировав QR-код, размещенный на ящике, сообщает агентство городских новостей «Москва».

13 декабря Дед Мороз рассказал, что около 60% писем ему поступает от взрослых, зачастую встречаются послания в том числе от представителей старшего поколения. Он уточнил, что взрослые иногда пишут письма за своих детей, отмечает «Москва 24».

В Москве одновременно откроют 11 станций метро в 2024 году: схема
В следующем году в Москве откроется Троицкая линия

Ранее 21 декабря стало известно, что в Москве в конце декабря впервые откроются три дополнительных филиала усадьбы Деда Мороза. Они дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино», отмечает НСН. Каждый филиал будет разработан в определенной тематике. Таким образом, в ландшафтном парке «Митино» усадьба будет посвящена сказке «Морозко», в Измайловском парке — «Снежной королеве», а в парке Олимпийской деревни — «Простоквашино».

Вход в парки-усадьбы бесплатный, пишет сайт kp.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023