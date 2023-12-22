Ящики «Почта Деда Мороза» установили в метро Москвы

В Московском метрополитене установили тематические ящики «Почта Деда Мороза». Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, такие ящики появились на 10 станциях столичной подземки. На стойках «Живое общение». Таким образом горожан пригласили поучаствовать в новогодней акции и отправить письмо Деду Морозу через специальные новогодние почтовые ящики.

Волшебник не оставит без внимания ни одно послание, главное — указать полный обратный почтовый адрес с индексом, отмечает телеканал «360».

Так, «Почту Деда Мороза» можно найти у стоек «Живое общение» на станциях «Пушкинская», «Кузнецкий мост», «Китай-город», «Тургеневская», «Курская», «Киевская», «Белорусская», «Площадь Революции», «Арбатская», «Комсомольская», пишет RT.

Кроме того, пожелания можно направить и в цифровом виде, просто отсканировав QR-код, размещенный на ящике, сообщает агентство городских новостей «Москва».

13 декабря Дед Мороз рассказал, что около 60% писем ему поступает от взрослых, зачастую встречаются послания в том числе от представителей старшего поколения. Он уточнил, что взрослые иногда пишут письма за своих детей, отмечает «Москва 24».

Ранее 21 декабря стало известно, что в Москве в конце декабря впервые откроются три дополнительных филиала усадьбы Деда Мороза. Они дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино», отмечает НСН. Каждый филиал будет разработан в определенной тематике. Таким образом, в ландшафтном парке «Митино» усадьба будет посвящена сказке «Морозко», в Измайловском парке — «Снежной королеве», а в парке Олимпийской деревни — «Простоквашино».

Вход в парки-усадьбы бесплатный, пишет сайт kp.ru.