Женщина погибла в результате ракетного удара ВСУ по зданию ВГА Токмака

Один человек погиб, еще один пострадал после совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетного удара по зданию военно-гражданской администрации Токмакского района Запорожской области. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил источник «Известий» в оперативных службах.

Уточняется, что в результате случившегося скончалась посетительница администрации, которую с ранением руки доставили в больницу.

Как отмечается, вследствие удара ВСУ в здании администрации были выбиты стекла, а также нанесен ущерб хозяйственным постройкам и автомобилям сотрудников.

Помимо этого, источник рассказал о повреждении осколками ракеты противника распределительного газопровода, из-за чего в настоящее время без газа остаются 36 частных и семь многоквартирных домов. В жилом секторе электричество сейчас отсутствует у 110 абонентов.

Ранее в этот день сообщалось, что боевики ВСУ при обстреле Макеевки повредили систему газоснабжения городов Донецкой Народной Республики (ДНР).

В тот же день ВСУ обстреляли троллейбусное депо в Ворошиловском районе Донецка. По данным «Известий», в результате случившегося повреждено более 10 троллейбусов в депо.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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