США сочли преждевременными разговоры об использовании активов РФ для Украины

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 21 декабря заявил, что пока рано говорить о возможности использования замороженных суверенных активов РФ для помощи Украине.

«Пока слишком рано говорить», — ответил он в ходе брифинга на вопрос, рассматривает ли Вашингтон возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Кроме того, Кирби сообщил, что американская администрация всё еще ждет от конгресса США одобрения запроса президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных денег Киеву.

Ранее в этот день газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников написала, что США начали обсуждать с союзниками возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Накануне газета Financial Times написала, что западные государства могут попытаться легализовать замороженные российские активы, признав себя пострадавшими от конфликта на Украине.

12 декабря Европейская комиссия (ЕК) утвердила меры «иммобилизации» доходов от замороженных активов российского Центробанка (ЦБ).

6 декабря член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Канаев напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

8 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

В мае прошлого года Песков заявил, что конфискация активов РФ в пользу Украины была бы воровством. В марте 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад, заморозив российские резервы, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

Тогда же глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.