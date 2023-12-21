Белый дом не пояснил возможность отправки вооружений Киеву из своих запасов

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 21 декабря не пояснила, рассматривают ли США возможность отправки Украине вооружений из собственных запасов, не производя при этом их пополнение.

«Мы четко дали понять, что остается один последний пакет помощи, который мы можем передать Украине», — заявила она.

Жан-Пьер уточнила, что одной из причин просьб о выделении дополнительной помощи является тот факт, что у администрации Соединенных Штатов «заканчиваются средства на поддержку народа Украины».

Она подчеркнула, что в последнее время пакеты помощи киевскому режиму, выделяемые Вашингтоном, становились всё меньше и меньше. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что именно это является причиной экстренного запроса о финансировании.

Ранее в этот день обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс предрек Украине «ужасный» 2024 год после провала контрнаступления ее войск и истощения ее ресурсов. По его мнению, даже если в следующем году страна получит от США крупную финансовую помощь, ей всё равно придется готовить все имеющиеся ресурсы к «последнему большому рывку» украинской армии в 2024 году.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

До этого, 19 декабря, официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

В тот же день эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала Time заявил, что страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, с помощью которого украинская армия могла бы получить преимущество в зоне боевых действий с Россией.

18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда сообщило, что у минобороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, к 30 декабря, если конгресс не одобрит новое финансирование. В агентстве обратили внимание на то, что американское военное ведомство впервые рассказало о точной дате исчерпания ресурсов на поддержку киевского режима.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.