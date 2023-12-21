Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
ЦАХАЛ заявила об уничтожении свыше 2 тыс. военных ХАМАС после 1 декабря
Мир
США могут представить РФ новое предложение по обмену заключенными
Общество
Матвиенко пообещала исполнить две детские мечты в рамках «Елки желаний»
Мир
NYT сообщила о переговорах США об использовании активов РФ для Украины
Происшествия
Макеевка и Ясиноватая в ДНР остались без газа из-за обстрела ВСУ
Мир
В США предрекли противостояние России и НАТО после поражения Украины
Мир
Инженеры Армии Израиля уничтожили сеть подземных туннелей ХАМАС
Мир
Спикер палаты призвал Байдена вмешаться в решение кризиса на южной границе
Политика
МИД назвал высказывания Прилепина об Узбекистане не отражающими позицию РФ
Мир
Орбан заявил о нежелании Венгрии иметь общую границу с Россией
Мир
Премьер Чехии не увидел связи с терроризмом в стрельбе в Праге
Мир
Белый дом не пояснил возможность отправки вооружений Киеву из своих запасов
Экономика
По Севморпути перевезли рекордные 35 млн т грузов за год
Общество
Москвичам пообещали легкий снег в новогоднюю ночь

В Москве благоустроили территорию около станции метро «Свиблово»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завершено благоустройство территории у станции метро «Свиблово» на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы провели на участках Кольская, Радужная, Амундсена и Снежная, в проездах Игарский, Новый Берингов и Русанова, сообщает телеканал «360».

Целью благоустройства было улучшить пешеходную и транспортную доступность станции. В ходе работ специалисты оборудовали удобные подъезды и подходы к станции, привели в порядок территорию перед Владимирской церковью-часовней, пишет RT.

Также коммунальщики скрыли под землю воздушные ЛЭП длиной порядка 1,8 км, а также проложили более 30 м водостока, обновили покрытие проезжей части тротуаров, заменили девять остановочных павильонов и разместили еще один.

Бирюков добавил, что теперь общая площадь пешеходной зоны превышает 26 тыс. кв. м. В сквере между улицами Амундсена, Радужной и Новым Беринговым проездом на месте тропинок сделали пешеходные маршруты с экологичным покрытием, отмечает ИА «Регнум».

Помимо этого, была обустроена парковка на Снежной улице, пишет «Москва 24». Также установили свыше 200 фонарей и 40 торшеров, оборудовали пять новых светофоров.

На территории около станции также разбили около 37,9 тыс. кв. м газона, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Москве одновременно откроют 11 станций метро в 2024 году: схема
В следующем году в Москве откроется Троицкая линия

13 декабря Бирюков рассказал о завершении работ по благоустройству территории возле станций «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ), МЦД-2 и МЦД-4 на северо-востоке Москвы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023