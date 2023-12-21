В Москве благоустроили территорию около станции метро «Свиблово»

Завершено благоустройство территории у станции метро «Свиблово» на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы провели на участках Кольская, Радужная, Амундсена и Снежная, в проездах Игарский, Новый Берингов и Русанова, сообщает телеканал «360».

Целью благоустройства было улучшить пешеходную и транспортную доступность станции. В ходе работ специалисты оборудовали удобные подъезды и подходы к станции, привели в порядок территорию перед Владимирской церковью-часовней, пишет RT.

Также коммунальщики скрыли под землю воздушные ЛЭП длиной порядка 1,8 км, а также проложили более 30 м водостока, обновили покрытие проезжей части тротуаров, заменили девять остановочных павильонов и разместили еще один.

Бирюков добавил, что теперь общая площадь пешеходной зоны превышает 26 тыс. кв. м. В сквере между улицами Амундсена, Радужной и Новым Беринговым проездом на месте тропинок сделали пешеходные маршруты с экологичным покрытием, отмечает ИА «Регнум».

Помимо этого, была обустроена парковка на Снежной улице, пишет «Москва 24». Также установили свыше 200 фонарей и 40 торшеров, оборудовали пять новых светофоров.

На территории около станции также разбили около 37,9 тыс. кв. м газона, сообщает агентство городских новостей «Москва».

13 декабря Бирюков рассказал о завершении работ по благоустройству территории возле станций «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ), МЦД-2 и МЦД-4 на северо-востоке Москвы.