США могут представить РФ новое предложение по обмену заключенными

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 21 декабря сообщил, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы, возможно, выработать еще одно предложение, которое с большим успехом могло бы помочь вызволить (американцев Пола Уилана — Ред.) и Эвана (Гершковича — Ред.) из России», — сказал он в ходе брифинга.

Также Кирби указал, что Вашингтон будет работать над получением консульского доступа к Уилану после его заявлений, а также обсуждает с Москвой его возвращение в США. По его словам, США в последние несколько дней «выдвинули серьезное предложение» по вопросу возможного обмена Уилана, но РФ якобы «отвергла его».

Накануне Уилан обвинил власти США в том, что они бросили и предали его, упустив несколько возможностей для обмена своего гражданина. Он назвал происходящее с ним серьезным предательством со стороны Вашингтона.

19 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты в настоящее время пытаются найти различные пути обмена задержанных ранее на территории РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе «Итогов года» выразил надежду, что будет найдено решение в вопросе обмена между РФ и США Гершковича и Уилана. Путин обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. Кроме того, Путин добавил, что американская сторона тоже должна услышать Россию и принять соответствующее решение.

6 декабря Кирби также заявлял, что США используют все средства для освобождения осужденного в России за шпионаж Пола Уилана и арестованного по тому же обвинению журналиста Эвана Гершковича.

До этого, 5 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская сторона недавно передала России новое предложение по обмену двоих граждан США, которое, по его словам, было отклонено.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест. Он содержится в СИЗО «Лефортово». В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.