Премьер Чехии не увидел связи с терроризмом в стрельбе в Праге
Стрельба на философском факультете Карлова университета не связана с терроризмом и организованной преступностью. Об этом 21 декабря заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
«Сегодняшняя стрельба на философском факультете Карлова университета в центре Праги была делом рук одиночки. Это не было международным терроризмом или актом организованной группы», — привело его слова Чешское радио.
Правоохранительные органы заверили Фиала, что полностью контролируют ситуацию и гражданам Чехии ничего не угрожает. Премьер также выразил соболезнования родственникам погибших.
Инцидент со стрельбой произошел в центре Праги днем в четверг, по уточненной информации жертвами стали 14 человек. По предварительным данным, стрелявший совершил самоубийство.
В Сети опубликовано видео с места стрельбы. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.
Позднее портал Seznamzpravy со ссылкой на данные полиции подтвердил, что 24-летний студент Давид Козак был автором канала в Telegram, который был создан 9 декабря под его именем. Студент писал, что хочет совершить убийства в университете и, возможно, суицид. Издание также сообщило, что студент имел разрешение на оружие.
Также новостной портал idnes.cz со ссылкой на полицию Чехии сообщил, что устроивший стрельбу в пражском университете Давид Козак ранее убил своего отца. По данным правоохранительных органов, 24-летний мужчина должен был уехать из села Гостунь в Прагу, а позже в селе, из которого он уехал, был найден труп мужчины, который оказался отцом Козака.