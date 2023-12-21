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Макеевка и Ясиноватая в ДНР остались без газа из-за обстрела ВСУ

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Фото: Global Look Press/Marijan Murat
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при обстреле Макеевки повредили систему газоснабжения городов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 декабря в своем Telegram-канале сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

«В результате обстрела Макеевки повреждена система газоснабжения городов Республики, в том числе и Ясиноватой. Город без газа», — уточнил он.

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела.

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Ранее в четверг из-за обстрела националистов был поврежден водоканал в Горловке. Снаряды попали в нитку канала «Северский Донец – Донбасс». При обстрелах 20 декабря в Горловке пострадали трое мирных жителей. Помимо этого, был поврежден продуктовый магазин.

В этот же день ВСУ троллейбусное депо в Ворошиловском районе Донецка. По данным «Известий», в результате случившегося повреждено более 10 троллейбусов в депо.

Между тем в ночь на 21 декабря корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов сообщил, что украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка, выпустив ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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