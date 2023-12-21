Инженеры Армии Израиля уничтожили сеть подземных туннелей ХАМАС
Инженеры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили сеть подземных туннелей палестинского движения ХАМАС, где располагались офисы высшего военного командования боевиков. Об этом 21 декабря сообщила армейская пресс-служба.
«Прошлой ночью ЦАХАЛ обнаружила террористическую инфраструктуру, внедренную в «элитный квартал» ХАМАСа в городе Газа, включая обширную сеть стратегических подземных туннелей, которые соединяют укрытия и офисы, принадлежащие высшему военному и политическому руководству ХАМАСА. Сегодня (четверг) сеть туннелей была уничтожена контролируемым образом», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила о взятии под контроль «элитного квартала» Рималь в секторе Газа. В ходе операции было уничтожено более 600 членов ХАМАС.
Также в этот день майор ЦАХАЛ рассказал о сроках зачистки севера Газы. Операция по зачистке на севере сектора Газа продлится еще несколько месяцев. По его словам, сейчас Армия обороны Израиля действует четко и слаженно, проходя все дома и изымая из них оружие и боеприпасы.
19 декабря стало известно, что город Джабалия на севере секторе Газа перешел под полный контроль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Всего, по данным военных, в Джабалии было уничтожено около 1 тыс. боевиков ХАМАС. 3500 палестинцев были задержаны. В ЦАХАЛ отметили, что в городе находились тренировочные полигоны, командные центры, заводы по производству оружия и туннели.
До этого, 9 декабря, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что увидел признаки распада ХАМАС в секторе Газа. Халеви также призвал военных действовать усерднее, добавив, что Израилю нужно усилить нажим на ХАМАС.
Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.