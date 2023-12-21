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Инженеры Армии Израиля уничтожили сеть подземных туннелей ХАМАС

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Инженеры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили сеть подземных туннелей палестинского движения ХАМАС, где располагались офисы высшего военного командования боевиков. Об этом 21 декабря сообщила армейская пресс-служба.

«Прошлой ночью ЦАХАЛ обнаружила террористическую инфраструктуру, внедренную в «элитный квартал» ХАМАСа в городе Газа, включая обширную сеть стратегических подземных туннелей, которые соединяют укрытия и офисы, принадлежащие высшему военному и политическому руководству ХАМАСА. Сегодня (четверг) сеть туннелей была уничтожена контролируемым образом», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила о взятии под контроль «элитного квартала» Рималь в секторе Газа. В ходе операции было уничтожено более 600 членов ХАМАС.

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Также в этот день майор ЦАХАЛ рассказал о сроках зачистки севера Газы. Операция по зачистке на севере сектора Газа продлится еще несколько месяцев. По его словам, сейчас Армия обороны Израиля действует четко и слаженно, проходя все дома и изымая из них оружие и боеприпасы.

19 декабря стало известно, что город Джабалия на севере секторе Газа перешел под полный контроль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Всего, по данным военных, в Джабалии было уничтожено около 1 тыс. боевиков ХАМАС. 3500 палестинцев были задержаны. В ЦАХАЛ отметили, что в городе находились тренировочные полигоны, командные центры, заводы по производству оружия и туннели.

До этого, 9 декабря, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что увидел признаки распада ХАМАС в секторе Газа. Халеви также призвал военных действовать усерднее, добавив, что Израилю нужно усилить нажим на ХАМАС.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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