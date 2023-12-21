В МИД Узбекистана вызвали посла России из-за слов Прилепина о присоединении

Высказывания писателя Захара Прилепина об Узбекистане не выражают позицию России в отношении республики. Об этом 21 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Совершенно очевидно, что высказывания Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации», — приводит ее слова сайт МИД РФ.

Захарова указала, что Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, они действительно находятся на подъеме, на что указывают итоги официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в октябре.

«Что касается миграционной темы, то российская сторона неоднократно подчеркивала, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортеров таких услуг», — отметила дипломат.

По ее словам, ведется работа над комплексом нормативных, организационных, информационных и прочих мер, чтобы придать миграционному сотрудничеству более упорядоченный и взаимовыгодный характер.

Ранее в этот день посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана. В Ташкенте заявили, что восприняли слова Прилепина «с чувством глубокой озабоченности».

20 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сохранение потока мигрантов, не имеющих уважения к России и не желающих интегрироваться в российское общество, может привести к потере страны. Он отметил, что в РФ появляется всё больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные группировки и о связанных с этим инцидентах, угрожающих межнациональному миру и согласию.