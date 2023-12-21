Минобороны Франции обеспечит подготовку пилотов ВСУ

Минобороны Франции заявило о готовности обеспечить начальную подготовку украинских военных пилотов перед тем, как они продолжат обучение в других странах. Об этом 21 декабря пишет газета Le Figaro.

В своем заявлении ведомство указывает, что если украинские военные придерживаются классической схемы французского обучения, им следует пройти теоретическую и практическую начальную подготовку на базе ВВС 701 в Салон-де-Прованс, где находится Центр начальной военной авиационной подготовки (CFAMI).

По оценкам консультанта по аэронавтике и бывшего члена экипажа морской авиации Ксавьера Тайтелмана, в дополнение к тренажеру украинские пилоты могут летать на американском четырехместном одномоторном самолете Cirrus SR-20. Остальная часть курса обычно проходит в коммуне Коньяк, где будущие летчики-истребители летают на учебных самолетах Grob или Pilatus PC-21.

«Франция привыкла проводить начальную подготовку иностранных пилотов, поскольку она уже делала это для бельгийцев или сингапурцев», — отметил эксперт.

В дальнейшем пилоты будут обучаться управлению F-16, в частности на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии, где международный учебный центр дислоцируют в начале 2024 года.

Le Figaro уточняет, что подготовка украинских пилотов для F-16 странами НАТО началась еще в июне 2023 года.

Ранее, 15 декабря, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с «Известиями» отметил, что западные страны могут отказаться от идеи разрешить истребителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать авиабазы НАТО после предупреждения РФ о готовности ответить на подобный шаг.

Он напомнил о своем заявлении 13 декабря на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ, что использование авиабаз в Польше, Румынии и Словакии украинскими пилотами истребителей F-16 будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.