Реклама
Прямой эфир
Общество
Матвиенко пообещала исполнить две детские мечты в рамках «Елки желаний»
Мир
Президент Чехии принес соболезнования в связи со стрельбой в Праге
Политика
Россия соразмерно ответит на очередные санкции ЕС в отношении СМИ
Мир
В США предрекли противостояние России и НАТО после поражения Украины
Мир
Польша передала Украине 5 тыс. терминалов Starlink
Мир
Число погибших при стрельбе в Праге возросло до 15 человек
Мир
США договорились с Данией о возможном размещении войск на ее территории
Политика
МИД назвал высказывания Прилепина об Узбекистане не отражающими позицию РФ
Происшествия
Система ПВО РФ сбила летевшую к Крымскому мосту американскую ракету ATACMS
Общество
Герой России Абуталимов вернулся в Махачкалу
Мир
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Мир
Число погибших в результате стрельбы в Праге возросло до 11
Общество
В Москве отменили фейерверки в новогоднюю ночь
Экономика
По Севморпути перевезли рекордные 35 млн т грузов за год
Общество
Москвичам пообещали легкий снег в новогоднюю ночь
Сюжет:

Минобороны Франции обеспечит подготовку пилотов ВСУ

0
Фото: en.topwar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны Франции заявило о готовности обеспечить начальную подготовку украинских военных пилотов перед тем, как они продолжат обучение в других странах. Об этом 21 декабря пишет газета Le Figaro.

В своем заявлении ведомство указывает, что если украинские военные придерживаются классической схемы французского обучения, им следует пройти теоретическую и практическую начальную подготовку на базе ВВС 701 в Салон-де-Прованс, где находится Центр начальной военной авиационной подготовки (CFAMI).

По оценкам консультанта по аэронавтике и бывшего члена экипажа морской авиации Ксавьера Тайтелмана, в дополнение к тренажеру украинские пилоты могут летать на американском четырехместном одномоторном самолете Cirrus SR-20. Остальная часть курса обычно проходит в коммуне Коньяк, где будущие летчики-истребители летают на учебных самолетах Grob или Pilatus PC-21.

«Франция привыкла проводить начальную подготовку иностранных пилотов, поскольку она уже делала это для бельгийцев или сингапурцев», — отметил эксперт.

В дальнейшем пилоты будут обучаться управлению F-16, в частности на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии, где международный учебный центр дислоцируют в начале 2024 года.

Le Figaro уточняет, что подготовка украинских пилотов для F-16 странами НАТО началась еще в июне 2023 года.

Сбитым летчикам: как поставка Киеву F-16 изменит поле боя
И на что способны эти машины в руках украинских пилотов

Ранее, 15 декабря, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с «Известиями» отметил, что западные страны могут отказаться от идеи разрешить истребителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать авиабазы НАТО после предупреждения РФ о готовности ответить на подобный шаг.

Он напомнил о своем заявлении 13 декабря на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ, что использование авиабаз в Польше, Румынии и Словакии украинскими пилотами истребителей F-16 будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023