«Киевстар» подал иск в суд из-за масштабного сбоя в работе

Крупнейший мобильный оператор на Украине «Киевстар» подал иск в суд в связи с масштабным сбоем в работе. Об этом 21 декабря сообщил генеральный директор компании Александр Комаров в эфире информационного телемарафона.

«Есть иск со стороны «Киевстара» о вмешательстве в работу его сети. Есть восемь уголовных дел, открытых Службой безопасности Украины (СБУ)», — рассказал он.

Как заявил Комаров, компания пока не подсчитала убытки, однако предварительные оценки ущерба — миллиарды гривен. Также он сообщил, что на данный момент исков из-за сбоев работы против самой компании нет.

По его словам, из 80 тыс. домов, обслуживаемых компанией в рамках подключения к домашнему интернету, в 2 тыс. потребовалась замена оборудования.

Ранее, 20 декабря, тысячи абонентов оператора «Киевстар» потеряли доступ к мобильной связи. Пользователи сообщили об отсутствии связи в Одессе, Львове и других крупных городах по всей Украине.

До этого, 12 декабря, сообщалось, что на сеть связи «Киевстар» произошла мощная хакерская атака, из-за которой случился технический сбой. В результате были временно невозможны услуги связи и доступ в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров отметил, что хакеры хотели разрушить сеть.

13 декабря гендиректор компании Александр Комаров сказал, что хакеры взломали защиту «Киевстара» с помощью учетной записи одного из сотрудников.