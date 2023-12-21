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В ВОЗ заявили о неизбежности распространения инфекционных заболеваний в Газе

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Фото: Global Look Press/Naaman Omar
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Распространение инфекционных заболеваний в Газе неизбежно из-за ужасных санитарных условий и отсутствия чистой питьевой воды. Об этом говорится в заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Более 1,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома (в Газе. — Ред.), из которых более 1,4 млн находятся в переполненных убежищах. Эти условия способствуют постоянному росту инфекционных заболеваний», — пояснили в организации.

Также отмечается, что в настоящее время в Газе есть лишь один душ на 4,5 тыс. человек и один туалет на 220 человек. Уровень дефекации на открытом воздухе увеличивается, что делает распространение инфекционных заболеваний неизбежным.

Помимо этого, в Газе зарегистрировано более 150 тыс. случаев инфекции верхних дыхательных путей и большое количество случаев менингита. Распространены кожная сыпь, чесотка, педикулез и ветряная оспа. У многих людей наблюдаются признаки желтухи, подозревается гепатит.

Беспокойство ВОЗ вызывают данные о недоедании детей, так как оно увеличивает риск смертности от пневмонии, кори или диареи на фоне отсутствия широкого доступа к медицинским услугам.

«Беспрецедентное число людей, составляющее 93% населения Газы, сталкивается с крайними уровнями голода, недостаточным питанием и высоким уровнем недоедания», — рассказали в ВОЗ.

По данным ВОЗ, каждая четвертая семья сталкивается с «катастрофическими условиями», многим из них приходится продавать имущество и идти на другие крайние меры, чтобы поесть.

«Жителям Газы, которые уже достаточно пострадали, теперь грозит смерть от голода и болезней, которые можно было бы легко вылечить с помощью функционирующей системы здравоохранения», — заключили в организации.

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В этот же день заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он подчеркнул, что от болезней голода может погибнуть даже больше людей, чем от боевых действий.

До этого, 12 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

Ранее в том же месяце во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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