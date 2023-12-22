Министр транспорта РФ заявил о суммарной мощности ледокольного флота в 700 МВт

Суммарная мощность ледокольного флота России составляет почти 700 МВт. Об этом 22 декабря сообщил «Известиям» министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев.

«В составе национальной группировки сейчас 41 ледокол, в том числе 34 дизельных и семь атомных. Суммарная мощность ледокольной флотилии на валах достигла 697,2 МВт», — сказал он.

Самыми мощными в мире на сегодняшний день являются суда проекта 22220 нового поколения — атомные ледоколы «Арктика», «Урал» и «Сибирь», каждый из которых обладает мощностью в 60 МВт. При этом в настоящее время под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства на российских верфях находятся семь ледоколов на разной стадии постройки. Среди них заложенный в 2021 году будущий мировой чемпион — головной сверхмощный атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт.

Помимо этого, под управлением ФГУП «Росморпорт» работают 34 ледокола, в том числе самый мощный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» (25 МВт). Кроме того, под операционным контролем предприятия находятся 23 линейных ледокола, в числе которых семь мелкосидящих, а также 11 вспомогательных, портовых ледоколов и ледокольных буксиров.

В рамках XVII Международного форума и выставки «Транспорт России» с участием председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и Савельева на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске состоялась церемония закладки киля мелкосидящего ледокола проекта 22740М — второго судна данного проекта.

Закладка головного ледокола состоялась в мае 2023 года. Суда проекта 22740М в настоящее время являются самыми мощными в России ледоколами с малой осадкой в 3,2 м. Мощность на винтах составит 6 МВт, ледовый класс — Icebreaker6.

Ранее, 18 декабря, президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства заявил, что у России есть большие планы по развитию своего атомного ледокольного флота. Он сообщил, что в ближайшее время будет создан атомный ледокол «Лидер», который сможет колоть лед высотой 6–7 м. Это позволит развивать Северный морской путь (СМП), подчеркнул президент.

До этого, 27 ноября, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что серьезная модернизация судостроительной отрасли потребуется, чтобы удовлетворить весь заказ на гражданские суда. По его словам, сейчас очень много заказов на все виды судов. Но в полной мере удовлетворить заказ не получается, так как не хватает мощностей и технологий.