Старинную пожарную каланчу восстановят в Тверской области

В Осташково восстановят пожарную каланчу, которая представляет собой одну из главных доминант и украшение исторического центра города. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя во время итоговой пресс-конференции, прошедшей в четверг, 21 декабря.

«Этот город был одной из первых точек, где развивалась наша российская пожарная охрана. Собственность федеральная, и я надеюсь, что в ближайшее время мы совместно с МЧС по Тверской области сможем продолжить эту работу», — сказал глава региона, его цитату приводят «Тверские ведомости».

В Осташкове 180 лет назад создана добровольная пожарная дружина — первая непрофессиональная пожарная команда в России. Регион с гордостью относится к этому историческому факту. Пожарная каланча, которая уже много лет находится разрушенном состоянии, является символом добровольчества и отваги местных жителей.