Подозреваемым в нападении на ветерана СВО в Петербурге предъявлено обвинение

В Санкт-Петербурге следствие предъявило обвинения двум мужчинам, напавшим на 40-летнего инвалида – ветерана СВО. Об этом 21 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня [21 декабря] следователь Следственного управления УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга предъявил двоим жителям Северной столицы обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц», — приводит ее слова «МВД Медиа».

Волк отметила, что в ходе расследования были изучены видеозаписи с места происшествия и осмотрен автомобиль, также проведен обыск места проживания и работы обоих фигурантов.

По версии следствия, 18 декабря пострадавший сделал замечание водителю и пассажиру иномарки, так как автомобиль перекрыл проход по тротуару. Начался конфликт, в результате которого пострадавшему было нанесено не менее 10 ударов.

Обвиняемые были задержаны на месте происшествия полицейскими. В этот же день следователем Следственного управления УМВД России по Василеостровскому району города было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ. Оба злоумышленника были взяты под стражу.

Ранее, в начале сентября, в участника спецоперации 12 раз выстрелили из травматического оружия в Батайске Ростовской области. Пострадавший от медицинской помощи отказался.

До этого, в августе, в Забайкальском крае на фоне конфликта пьяная компания избила участника спецоперации. Избитый мужчина является инвалидом, потерявшим ногу в ходе боевых действий. Напавшие также повредили ему автомобиль. По факту избиения возбуждено два уголовных дела.