Паркам Калуги вновь угрожает изумрудная златка

В Калуге подтвердили ранее установленную карантинную фитосанитарную зону на площади 16,88 тыс. га. На данной территории зафиксировали карантинный объект — ясеневую изумрудную златку. Мониторинг проводится в 2023 году работниками управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, сообщает пресс-служба ведомства.

Выводы специалистов о распространении в областной столице вредителя подтвердились результатами лабораторных исследований личинок насекомого, отобранных в ходе проверки. Изучением проб занимался Калужский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», отмечает газета «Весть».

Как отметили в ведомстве, в связи с подтверждением карантинного вредителя в Калуге дальнейшее распространение златки может причинить вред не только зеленым насаждениям и паркам города, но и прилегающим к ним территориям.

Ранее в декабре сообщалось, что в Дзержинском районе Калужской области найден источник неприятного запаха, на который жаловались местные жители. Им оказалось грибоводческое предприятие «Мастер Гриб».