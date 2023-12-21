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Греф рассказал об образовательном сотрудничестве с Узбекистаном

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Фото: пресс-служба "Сбера"
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Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал важной вехой образовательного сотрудничества с Узбекистаном открытие кампуса школы программирования School 21 в Самарканде.

Герман Греф принял участие в церемонии открытия кампуса школы программирования School 21 в Самарканде совместно с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

«Сегодня не просто открытие нового кампуса в городе Самарканде, это очень важная веха. В такие сроки мы не открывали ещё ни одну школу в России. С вами очень приятно работать, я надеюсь, это начало нашего общего пути. Ребята, вам очень повезло, что вы попали в школу. Верьте в свои силы. Я понимаю, насколько это непросто — пройти отбор. Но если вы уже прошли, то такое же количество усилий нужно направить на то, чтобы достичь хороших показателей в короткие сроки», -- сказал Герман Греф.

Глава Сбербанка поблагодарил премьер-министра Узбекистана Арипова и президента страны Мирзиёева за помощь в организации школы.

В Самарканде уже стартовал первый отборочный интенсив, который сейчас проходят 212 человек. 67% участников — жители Самарканда и области, остальные приехали на обучение из Ташкента, Бухары, Джизака и других городов Узбекистана. Средний возраст участников — 22 года, самому старшему — 51 год. Специализации участников самые разные — от технических до сферы услуг и продаж. Уже открыт набор на второй интенсив, который начнётся 12 февраля. Подать заявку на обучение можно на сайте школы.

Подготовка квалифицированных IT-специалистов является одним из важнейших направлений по развитию цифровых технологий в рамках Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030».

В России на сегодняшний день работают уже шесть кампусов «Школы 21» в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде и Якутске.

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