Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была поставлена Западом, начала массово выходить из строя. Этот вид вооружений оказался не приспособлен для затяжного конфликта высокой интенсивности. Об этом военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал в четверг, 21 декабря.

«Просто происходит износ механизмов, разрекламированных немецких гаубиц. А новым взяться неоткуда. Дело в том, что все западные артиллерийские системы создавались в расчете на один небольшой, краткосрочный конфликт, а не на затяжную войну высокой интенсивности», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Аналитик отметил, что западный военно-промышленный комплекс (ВПК) при создании военной техники использует недолговечные конструкции, которые обеспечат непрекращающийся спрос на продукцию, вместо того чтобы предпочесть им более высокопрочные, долговечные материалы.

Прохватилов добавил, что заменить изношенную технику новой оперативно невозможно. Во многом это связано с продолжающимся торгом американских ВПК-гигантов и правительства США.

«Они хотят 15-летние контракты. В противном случае отказываются открывать новые производственные линии. Но даже если им дадут эти контракты, ни за месяц, ни за полгода невозможно открыть новые линии и наладить выпуск техники и боеприпасов», — заключил эксперт.

Ранее, 20 декабря, газета The Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты столкнулись с проблемой производства снарядов для Украины и Израиля из-за нехватки нужных мощностей, передает НСН.

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании, передает RT.

В тот же день эксперт Эллиот Аккерман в статье для американского журнала Time заявил, что страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, с помощью которого украинская армия могла бы получить преимущество в зоне боевых действий с Россией, сообщается на сайте kp.ru.

18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда сообщило, что у минобороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, к 30 декабря, если конгресс не одобрит новое финансирование. В агентстве обратили внимание на то, что американское военное ведомство впервые рассказало о точной дате исчерпания ресурсов на поддержку киевского режима.

В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о последнем пакете помощи Украине из-за исчерпания ресурсов. Он рассказал, что без решения конгресса США у руководства государства больше нет финансовых ресурсов на поддержку ВСУ. Также он отметил, что остаток средств, заложенных США для помощи, был направлен на восполнение собственных военных запасов.

До этого, 15 декабря, американский журналист Саагар Энджети в эфире программы Breaking Points посоветовал США оставить Украину и переключиться на другие проблемы, потому что Вашингтон уже привел Киев к катастрофе. Журналист сравнил ситуацию на Украине с действиями США во Вьетнаме. Он подчеркнул, что все страны НАТО в целом сейчас не могут предложить Киеву такой объем финансовой и военной поддержки, чтобы справиться с Москвой.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.