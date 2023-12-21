В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена в 2011 году

В Московской области задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве бизнесмена в Москве в ноябре 2011 года. Об этом 21 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Большом Полуярославском переулке столицы они напали на предпринимателя и попытались отобрать у него кейс с иностранной валютой. Бизнесмен оказал сопротивление, после чего фигуранты несколько раз выстрелили в него, забрали $900 тыс. и скрылись», — приводит ее слова «МВД Медиа».

Предприниматель был госпитализирован, но скончался от полученных травм в больнице.

Помимо двоих задержанных в преступную группу входили еще трое. В настоящее время правоохранители продолжают комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств и причастных к преступлению, добавила Волк.

Ранее в октябре полиция задержала в Сочи четверых подозреваемых по делу об убийстве двух женщин в 2001 и 2005 годах.

Тогда же, в начале октября, было завершено расследование уголовного дела о серии из 12 убийств, произошедших в начале 2000-х. Фигурантами дела стали житель Ставропольского края, известный как «псотинский маньяк», и уроженец Донецкой Народной Республики. Всего в ходе расследования было проведено более 100 допросов и более 100 экспертиз.