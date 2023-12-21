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ПСБ реализовал дебютный выпуск цифровых финансовых активов для состоятельных клиентов

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Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». ИНН 7744000912, Лицензия ЦБ №3251 от 17.12.2014. Токен: LdtCKdGDu

ПСБ впервые выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА) для состоятельных клиентов с доходностью 16% годовых.

Как сообщили в пресс-службе банка, объем выпуска, состоявшегося на платформе «Токеон», превысил 300 млн рублей, номинальная стоимость одного цифрового актива — 10 тыс. рублей, срок обращения — три месяца. Ставка купона по ЦФА эквивалентна ключевой ставке ЦБ на дату размещения.

Руководитель блока финансовых рынков банка Петр Казакевич отметил, что «сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны клиентов ПСБ Private Banking». «Результаты размещения подтверждают, что финансовые инструменты банка традиционно пользуются высоким спросом со стороны инвесторов. Размещение цифровых финансовых активов позволит ПСБ быстро выходить на рынок размещений, а также диверсифицировать источники фондирования», — подчеркнул он.

Старший вице-президент, директор департамента частного капитала банка Евгений Сафонов, в свою очередь, сообщил, что первый выпуск ЦФА был инициирован, чтобы «клиенты ПСБ Private Banking могли протестировать инновационный инструмент с привлекательной доходностью, вложив средства на комфортный срок». Новый инструмент вызвал большой интерес со стороны клиентов, добавил Сафонов.

По мнению гендиректора ООО «Токены» (оператор платформы «Токеон») Максима Хрусталева, токенизация долговых инструментов имеет очень высокий потенциал на финансовом рынке и выгодна всем участникам процесса. Например, для инвесторов — это возможность быстро, выгодно и удобно вкладывать средства в инструменты высоконадежного эмитента. «При этом их необязательно держать до даты погашения, ЦФА можно продать на вторичном рынке, заработав на разнице в цене», — сказал Хрусталев.

ЦФА представляют собой токенизированные долговые инструменты, удостоверяющие права на денежное требование.

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