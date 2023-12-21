Орбан высказался о будущих границах Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос о границах соседней Украины в будущем, заявил, что внимание Будапешта обращено только на себя. Об этом политик рассказал 21 декабря в ходе пресс-конференции, сообщил портал Index.

«Венгрия считает, что в ее интересах, чтобы между нашей страной и Россией «всегда было что-то», а не общая граница», — пояснил он.

Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией была территория, контролируемая другим государством, отмечает «Газета.Ru».

«Большие мальчики согласны во всем остальном», — заключил Орбан.

Ранее в этот день венгерский премьер предложил Европейскому союзу (ЕС) воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. По его словам, Венгрия всегда будет «использовать ручной тормоз, когда национальные интересы будут затронуты».

Днем ранее Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС обойдется государствам-членам в €150–190 млрд. По его словам, в случае приема Киева в состав Евросоюза экономика объединения будет раздавлена, так как Киев будет претендовать на получение помощи в объеме, который сейчас получают страны Центральной Европы, включая Венгрию.

10 декабря политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Украины в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.