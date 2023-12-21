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Мосгортранс присоединился к системе сертификации низкоуглеродной энергии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мосгортранс присоединился к системе добровольной сертификации низкоуглеродной энергии Сбербанка. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Предприятие будет подтверждать использование низкоуглеродной и возобновляемой энергии с помощью выпуска и погашения «зеленых» сертификатов», — пояснил он.

Например, энергия для зарядки электробуса будет производиться из возобновляемых источников энергии на гидроэлектростанциях ТГК-1. Соответственно, при выработке ресурса в атмосферу не будут выбрасывать парниковые газы, а значит экологии производство не вредит, добавил Ликсутов.

Оператором проекта выступает Фонд «Транспортные инновации Москвы», который отвечает за стратегию устойчивого развития столичного транспорта.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем электротранспорт, чтобы снизить влияние на окружающую среду. Поставки инновационной техники продолжаются. Сегодня на одного пассажира электробуса приходится в 145 раз меньше выбросов вредных веществ, чем на пассажира дизельного авто. В свою очередь, «зеленые» сертификаты будут подтверждать, что Мосгортранс теперь использует электроэнергию с низким углеродным следом», — отметил Ликсутов.

В настоящее время по столице курсирует свыше 1300 электробусов. Экологичные машины работают более чем на 100 маршрутах. По данным Дептранса, замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа больше чем на 60 тонн в год. В 2022 году использование электробусов в общей сложности позволило сократить выбросы CO₂ на 36 тыс. тонн.

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