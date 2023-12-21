Британку уволили из-за поведения на корпоративе

В Великобритании девушка потеряла работу из-за выходки во время рождественской корпоративной вечеринки. Об этом 20 декабря сообщило британское издание Daily Star.

Девушка рассказала о случившемся в своих социальных сетях. Ранее она пообещала руководству, что будет «хорошо вести себя на празднике», однако что-то пошло не по ее плану. После вечеринки британка получила письмо с сообщением о ее увольнении.

«Поскольку вы всё еще находитесь на испытательном сроке, у нас не было другого выбора, кроме как немедленно расторгнуть ваш трудовой договор», — приводит цитату работодателя «Газета.Ru».

Пост девушки получил более 2,5 млн просмотров, зрители даже предлагали ей деньги за раскрытие подробностей. Однако она сказала, что в инциденте «в такой же роли» была замешана еще одна женщина, которую не уволили.

Британка добавила, что расскажет историю полностью только с разрешения второй участницы.

Руководство компании считает, что раскрытие подробностей истории ударит по ее репутации, а поведение девушки является «грубым проступком».

Накануне бизнес-коуч рассказала, как стоит себя вести на корпоративе. Лучше всего со всеми держаться приветливо и вежливо, общаться о хобби и домашних делах, выразить благодарность за совместную работу — главное, чтобы это звучало искренне. Также эксперт призвала быть осторожнее с алкоголем и шутками в сторону коллег и начальства.