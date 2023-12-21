Экс-глава МО Британии поддержал передачу Киеву отданных в утиль машин

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство изменить схему по утилизации автомобилей в рамках программы «зон максимально низкого загрязнения» для передачи их Украине. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

Уоллес отметил, что пообщался на эту тему с офисом мэра Лондона.

«Для поставки на Украину полноприводных автомобилей нам необходимо, чтобы правительство, а не мэр, разрешило в правилах схемы по утилизации не только уничтожение, но и их пожертвование. Возможно, Даунинг-стрит и минобороны помогут? Я спрошу у них», — заверил бывший министр.

Ранее, 16 декабря, мэр Лондона Садик Хан отказался передавать машины, подлежащие утилизации, главе Киева Виталию Кличко, который обратился с такой просьбой в сентябре. Кличко предлагал передать Украине часть автомобилей, предназначенных для утилизации, для различных «спасательных и транспортных целей».

Мэр Лондона в своем письме сослался на Закон об администрации Большого Лондона (GLA) 1999 года. По словам Хана, изменить условия программы для передачи машин Киеву будет невозможно.

Ранее, 3 декабря, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал убедить США продолжить помогать Украине. Кэмерон заявил, что страны НАТО обладают огромным экономическим потенциалом, который не используется для оказания необходимой помощи.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.