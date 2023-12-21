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Политолог назвал еще одну проблему Трампа на пути к посту президента

Эксперт Джексон: республиканцы могут остаться без поддержки селебрити на выборах
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Фото: Global Look Press/Catherine Nance
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На президентских выборах в США в 2024 году и Демократическая, и Республиканская партии будут активно привлекать знаменитостей для поддержки, но у республиканцев на данном направлении могут быть проблемы. Об этом Дэвид Джексон, профессор политологии Государственного университета Боулинг-Грин, рассказал в четверг, 21 декабря.

По словам политолога, это связано с низкой популярностью Республиканской партии среди деятелей массовой культуры, а также феноменом экс-президента Дональда Трампа как выходца из мира селебрити. Джексон напомнил, что до того, как стать президентом, Трамп никогда не состоял на государственной службе и обязан своей популярностью массовой культуре.

«Во-первых, гораздо меньше знаменитостей с громкими именами предпочитают Республиканскую партию. Во-вторых, если они повторно выдвинут кандидатуру Дональда Трампа, он станет кандидатом-знаменитостью. Он может подумать, что ему не нужна поддержка других знаменитостей, и даже почувствовать угрозу с их стороны», — сказал профессор в беседе с Lenta.Ru.

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Ранее, 20 декабря, Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз. Из документа следует, что доказательства свидетельствуют об участии экс-президента США в мятеже 2021 года, передает RT. Как уточняется, подобное решение связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

Публицист Дмитрий Ольшанский назвал это совершенно скандальным беспрецедентным решением, сообщает телеканал «360».

Позднее спикер палаты представителей американского конгресса республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон заявил, что решение Верховного суда Колорадо о запрете участия Трампа в местных праймериз является политически предвзятым и его, возможно, отменят.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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