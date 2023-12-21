Появилось фото стрелявшего в центре Праги

Злоумышленника, устроившего стрельбу в центре Праги, засняли на фото. Снимок опубликовали 21 декабря.

В кадре виден человек, предположительно мужчина, вооруженный винтовкой с оптическим прицелом. Он находится на крыше здания.

О стрельбе на площади Яна Палаха в Праге стало известно ранее в этот же день, 21 декабря. По данным портала České noviny, огонь был открыт в здании философского факультета Карлова университета.

СМИ опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.

Вскоре полиция Чехии сообщила, что стрелявший был нейтрализован.

Всего в результате стрельбы погибло как минимум 11 человек вместе со стрелявшим, еще 24 человека получили ранения.