СМИ сообщили об экономии французов на рождественском столе из-за высокой инфляции

В этом году рождественский и новогодний стол жителей Франции может обойтись без шампанского, копченого лосося и фуа-гра. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает немецкая газета Nordbayerischer Kurier со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Издание отметило, что с 30 октября по 10 декабря продажи шампанского во Франции упали на 20,1%, а фуа-гра — на 20,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем реализации копченого лосося был на 10,8 % ниже, чем в прошлом году, а рождественского шоколада — на 9,1%.

По мнению исследователей, желание французов сэкономить на деликатесах в этом году объясняется высокой инфляцией, которая особенно сильно повлияла на цены на продукты питания.

Газета добавляет, что граждане страны будут выбирать для застолья более скромные продукты: вместо привычных элитных продуктов французы перейдут на их более дешевые аналоги, такие как копченая форель, игристое вино, ливерная колбаса и обычный шоколад.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung также обратило внимание на значительный спад продаж шампанского во Франции. Если в 2012 году было продано более 170 млн бутылок, то десять лет спустя этот показатель составил менее 140 млн. В 2023 году, по данным компании Comité Champagne, с начала января по конец октября было продано чуть менее 110 млн бутылок: это на 8,5 % меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

За границу, прежде всего в США, Великобританию, Японию и Германию, было продано с января по конец октября около 160 млн бутылок, что на 8,1 % меньше.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что более 6,5 млн жителей Великобритании столкнутся с проблемами отопления своих домов на Рождество из-за роста стоимости жизни в стране. Отмечалось, что на фоне роста цен в стране 24,3 млн британцев (40%) планируют прибегнуть к кредитам для покупки подарков на Рождество, эта цифра возрастает до 66% для людей, у которых уже есть долги. Еще 12,1 млн (25%) планируют использовать для этого кредитную карту.