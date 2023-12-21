В Сыктывкаре очищают светофоры и знаки от налипшего снега

Рабочие приступили к расчистке светофоров и дорожных знаков в Сыктывкаре в четверг, 21 декабря. Накануне столице Республики Коми прошел снежный шторм и многие дорожные объекты оказались заметены.

По информации ИА «Комиинформ», коммунальщики очистили несколько десятков светофоров и знаков. Однако снежные бури в городе продолжаются и могут снова засыпать снегом труды работников.

В связи с ситуацией МКП «Дорожное хозяйство» просит горожан сообщать о заметенных снегом дорожных объектах в диспетчерскую службу.