Крытые теннисные корты и бассейн построят в Липецке в 2024 году

В 2024 году в Липецке начнется строительство крытых теннисных кортов и бассейна. Общее финансирование составит около 270 млн рублей.

На текущий момент финансирование на возведение объектов уже одобрено. Всего на строительство и ремонт спортивных объектов в 2024 году направят свыше 1 млрд рублей. Об этом пишет LipetskMedia.

Всего с 2019 по 2023 год на создание новых спортивных объектов, закупку оборудования и инвентаря, а также поддержку спортивных школ в Липецкой области потратили 5,5 млрд рублей. Удалось создать 22 малые спортивные площадки для проведения тестирования ГТО, два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, три футбольных поля и пять объектов капитального строительства. За счет дотации из областного бюджета созданы семь пришкольных спортивных площадок в Липецке.

По последним оценкам систематически спортом в регионе занимаются 61% населения.