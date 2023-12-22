В столице стартовал «Московский новогодний завтрак»

В столице стартовала гастрономическая программа «Московский новогодний завтрак», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В Москве вновь начался полюбившийся горожанам и туристам проект. Он объединит больше 300 заведений, среди которых как известные рестораны, так и небольшие кафе в разных районах, популярные у местных жителей. Впервые гости смогут принять участие в конкурсе и выиграть памятные сувениры», — рассказала вице-мэр.

Посетителям предложат особые утренние сеты из трех-четырех блюд. Цена на них начинается с 300 рублей. К примеру, столько стоит завтрак, включающий яичницу, пряный яблочный чай или какао и печенье на десерт.

Также в меню — сырники с вареньем, драники, бифштексы, омлеты, печеная тыква с йогуртом и кедровым орехом, выпечка. Из напитков предложат горячий шоколад, зеленый чай или мандариновый раф-кофе.

Заказать блюда из особого меню можно будет до 8 января.

В рамках программы также пройдет турнир между столичными ресторанами. Награду получит заведение, сеты которого попробует больше всего посетителей. Еще жюри определит по одному победителю в номинациях «Выбор СМИ» и «Выбор блогеров».

Список заведений-участников доступен в цифровом туристическом сервисе Russpass. Кроме того, рестораны-партнеры проекта разместят на дверях специальную наклейку.