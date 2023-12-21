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Шпажист Петров завоевал золото Кубка России по фехтованию

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Фото: Commons.wikimedia.org/Marie-Lan Nguyen 
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Представитель Киргизии Роман Петров одержал победу на Кубке России по фехтованию в соревнованиях шпажистов. Это следует из результатов турнира на федеральной территории Сириус.

В финальной схватке Петров со счетом 15:10 одолел Кирилла Гурова из Санкт-Петербурга. Бронзовые медали завоевали шпажисты Вадим Анохин и Георгий Бруев.

В пятницу, 22 декабря, в рамках турнира состоятся командные соревнования среди мужчин и женщин. Кубок России проходит с 17 по 25 декабря.

Петров является победителем Исламских игр солидарности (2021) и бронзовым призером чемпионата Азии (2014). Кроме того, 32-летний спортсмен выступал на Олимпийских играх 2021 года, где выбыл на стадии 1/16 финала.

В конце ноября конгресс Международной федерации фехтования (FIE) не поддержал предложение Федерации фехтования Украины приостановить членство Федерации фехтования России (ФФР) в организации. По словам президента ФФР Ильгара Мамедова, FIE также не поддержала и предложение запретить спортсменам и официальным лицам из Белоруссии участвовать в соревнованиях.

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Ранее, 6 сентября, Мамедов сообщил, что российские фехтовальщики не смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года. По его словам, прошло уже полгода отбора, а ведущие спортсмены так и не допущены на Олимпиаду.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса, решение о которой было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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